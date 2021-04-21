تربية النجف الاشرف تكشف حالات غش الكتروني في الامتحانات



كشفت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف عن اكثر ١٥٠ حاله غش للذكور والإناث في الامتحانات التمهيدية للدراسة (الابتدائية -المتوسطة -الاعدادية ).



وأوضحت المديرية في بيان ان الامتحانات التمهيدية جرت بانسيابية عالية وفق التعليمات والضوابط المتبعة من قبل وزارة التربية وان حالات الغش ومنها الغش الالكتروني تحدث في جميع الامتحانات ويتم الكشف عنها من خلال الاجهزة الالكترونية الخاصة بكشف الغش.

ويذكر ان الامتحانات التمهيدية انطلقت في الثالث من نيسان الحالي بمشاركة اكثر من ١٦ الف طالب وطالبة موزعين على ١٦٩ مركزاً في عموم المحافظة.