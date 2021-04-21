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التخطيط ترصد ارتفاعا ملحوضا بمواد البناء وتعزو السبب للدولار

محليات

2021-04-21 | 05:25
التخطيط ترصد ارتفاعا ملحوضا بمواد البناء وتعزو السبب للدولار
2,887 مشاهدة

أعلنت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء، ارتفاع أسعار مواد البناء في البلاد خلال شهر آذار الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه "السومرية نيوز" ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ادى الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان".
وبين أنه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء في الأسواق المحلية لشهر اذار الماضي ومقارنتها مع شهر تشرين الثاني 2020 الذي تم خلاله رفع اسعار الدولار".
واضاف ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر اذار الماضي بلغ 162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر اذار الماضي 178 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 11% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 طابوقة".

وتابع التقرير، ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر اذار الماضي بلغ 103 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر اذار 126 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 112 ألف دينار للطن الواحد".

واشار الى ان "اسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر اذار بلغت مليونا و179 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 51% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 779 ألف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد" الشيلمان" لشهر اذار 18 ألف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 15 ألف دينار للمتر الواحد".

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