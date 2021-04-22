بالوثيقة.. قائممقام قضاء "الغراف" يقدم استقالته من منصبه

أعلن قائممقام قضاء "الغراف" بمحافظة ذي قار حسن كاظم علي، اليوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، قال علي، "أعلن تقديم استقالتي الى محافظ ذي قار".



وأدناه نص الاستقالة..