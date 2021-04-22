تحديد آلية توزيع المنحة للصحفيين والأدباء والفنانين

وقال عضو اللجنة النائب علي الحميداوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "منحة الصحفيين والفنانين والأدباء أدرجت ضمن موازنة 2021 وسيتم اطلاقها قريباً"، مبيناً أن "الموازنة خصصت ستة مليارات للمنحة وهذا يُعدُّ مبلغاً قليلاً ".وأضاف أن" توزيع المنحة سيكون من خلال وزارة الثقافة حصراً لأنها ضمن ميزانيتها"، لافتاً إلى أن" الوزارة ستقوم بتوزيع المنحة على الصحفيين والفنانين والأدباء ضمن الأسماء الموجودة في النقابات الثلاث".وأوضح أن "هناك سياقات وآليات سوف تتبعها الوزارة بالتعاون مع النقابات لتوزيع المنحة على المشمولين بها".