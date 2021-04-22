توصيات جديدة بشأن الدوام الحضوري للطلبة

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريحات صحفية إن التعليم الالكتروني في العراق كان اجبارياً وليس اختيارياً، في الوقت الذي لم تكُن وزارتا التعليم العالي والتربية مستعدتين لاستخدام مثل هكذا نظام الكتروني، وتم استخدامه بشكل طارئ، إضافة الى أن البنى التحتية وخدمة الانترنيت في العراق ضعيفة وهناك نسبة كبيرة من الطلبة لا يجيدون استخدام الوسائل الالكترونية".وأضاف أن "المناهج الدراسية لاتزال غير الكترونية لكن العراق بدأ بهذا المشوار على الرغم من انها كانت عرجاء ولكن هناك تطوراً ملحوظاً "، مشدداً على ضرورة أن" تخصص الحكومة برنامجاً حكومياً للتعليم الالكتروني ولا تختصر على وزارتي التعليم العالي والتربية وانما هو برنامج حكومي يبدأ من إعداد البنى التحتية الخاصة بالتعليم والمناهج الالكترونية وتطوير القابليات لدى المتعلم والمعلم".وأكد أن "لجنة التعليم العالي قدمت توصياتها الى الوزارة بضرورة الاهتمام بالتعليم الالكتروني من خلال تطوير البنى التحتية وتطوير الملاكات التدريسية وتدريبها ولابد من إعادة التعليم بشكل مهني واكاديمي واحترافي".