الهجرة: إعادة 415 نازحاً من مخيم الجدعة إلى مناطقهم في نينوى

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "بتوجيه وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو ( 85 ) اسرة وبواقع ( 415 ) نازحا الى مناطقهم الاصلية في ( الساحل الايمن، حمام العليل و القيارة ) بمحافظة نينوى".وأوضح جهاكير، أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومة المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وانهاء ملف النزوح".