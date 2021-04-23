توصية جديدة من التربية النيابية بشأن المحاضرين المجانيين

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، للوكالة الرسمية، إن "لجنة التربية النيابية تتابع مع وزارة التربية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المحاضرين الى عقود واطلاق التخصيصات المالية التي تم تخصيصها في موازنة 2021".وأشار إلى أنه "بما أن السنة المالية تبدأ من 1 /1 وتنتهي في 31/ 12 فإن لجنة التربية النيابية طالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد بأثر رجعي من 1 / 1 / 2021 لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي".