واسط توجه طلباً للحكومة المركزية بشأن أدارة أزمة الكهرباء

وقال المياحي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يدعو رئيس مجلس الوزراء للأشراف شخصياً على غرفة عمليات أدارة أزمة الكهرباء وتسهيل الإجراءات المطلوبة لدعم الوزارة لتلافي المشكلات المتكررة في كل صيف والتي تؤدي إلى عدم استقرار المحافظات".وشدد على ضرورة "التوزيع العادل للطاقة الكهربائية بين المحافظات"، مشخصاً وجود "تمايز واستثناءات في حصص المحافظات على حساب محافظات أخرى وهذا سيؤدي إلى مشكلات كبيرة".وجدد محافظ واسط، مطالبتها "بتوفير مادة ( الگاز ) مجاناً لأصحاب المولدات الأهلية وتحديد سعر الأمبير كما تم العمل به من قبل وزارة النفط في الحكومة السابقة".