تشكيل فريق استشاري من جامعة ذي قار للمساهمة باعمار المحافظة

وقال عبد الصاحب في مؤتمر صحفي برفقة محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي وحضرته "السومرية نيوز"، أن "هناك مؤتمرا سيعقد قريبا بين المحافظة والوزارة للوقوف على الاحتياجات الحقيقة لذي قار والخروج بورقة عمل تطبيقية حقيقية واقعية"، لافتا إلى أن "هناك عدة مشاريع للبنى التحتية تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة في جامعتها بذي قار".وأكد، أن الناصرية بحاجة إلى اختصاصات علمية كثيرة في مجال الدراسات العليا والبحوث العلمية، حيث سيتم العمل على فتح الدراسات بمجالي الطب والتمريض خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن" هناك مقترح لإنشاء هيئة طبية جامعية حكومية برعاية حكومة محافظة ذي قار، مهمتها النهوض بالواقع الصحي في المحافظة".وتابع وزير التعليم،أن" هذه المحافظة عانت من أهمال كبير خلال الفترة الماضية، ونسعى للنهوض بها "، مؤكدا أن" العاملين بالقرار 315‪ سيتم استحصال كافة حقوقهم بعد الانتهاء من الإجراءات الحكومية المركزية ".وبشأن الدوام الرسمي وخروج العراق من مؤشر دافوس، أوضح الوزير، أن " التعليم العالي ملتزمة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونحن قمنا بالجمع بين العملي والنظري في الأيام الماضية بسبب حاجة بعض المواد العملية للحضور "، مضيفا أن" مؤشر دافوس ليس اكاديمي وان خروج العراق منه طبيعي كونه يعتمد منه على بيانات إحصائية".