الإعلام الرقمي يدعو الى إلغاء الاعلانات السياسية قبل الانتخابات

وقال المركز في بيان إن "على شركة غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي التي لديها جمهور كبير في العراق وخصوصا فيسبوك وانستغرام وتويتر وسناب شات القيام بخطوتين مهمتين من اجل منع تضليل الناخب والمساهمة في نجاح الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها في 10 تشرين الاول المقبل".وأضاف المركز أن "الخطوة الاولى تتضمن ايقاف ميزة الاعلانات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر من الانتخابات من اجل عدم استغلال الفضاء الافتراضي والمنصات الرقمية لتسقيط الاخرين وتضليل المستخدم الناخب بمنشورات كاذبة".واشار المركز الى "ضرورة ايقاف الاعلانات السياسية من قبل فيسبوك خصوصا وليس الاعتماد على منح المستخدم خيار إيقاف الإعلانات السياسية عند ظهورها أو حظرها باستخدام الإعدادات لانه لايمكن لكل مستخدم في العراق القيام بذلك، فالافضل هو منعها للفترة المذكورة"، مبيناً أن "الخطوة الثانية تتجسد في زيادة الفرق البشرية التي تراقب محتوى الاخبار ومضمونها في العراق في الفترة التي تسبق الانتخابات من اجل ازالة المنشورات وايضا الصفحات التي تقف خلفها المخالفة للمعايير المتعلقة بالاخبار السياسية والانتخابات".واوضح المركز أن "العديد من الشركات ومواقع التواصل قد اوقفت الاعلانات السياسية على منصاتها قبل الانتخابات الامريكية في نهاية العام الماضي وبعدها ايضا من اجل ضمان الشفافية وعدم التلاعب واستغلال القوى السياسية التي تمتلك المال للاعلان السياسي او التشويش على نتائج الانتخابات".