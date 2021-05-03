لبيعه عقارا بأوليات مزورة.. الحبس 3 سنوات لمدير عقاري الكرخ الأولى السابق

وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان ورد للسومرية نيوز، بإصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، استناداً إلى أحكام المادتين (289، 298) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة تلاعبه باوليات عقار يقع في منطقة (الداودي) .وتابعت الدائرة "أن المدان تورط بالتلاعب في أوليات العقار من خلال إكمال إجراءات التقرير الخارجي للعقار، وكذلك إجراءات شرح بيع العقار في السجل الدائمي في دائرة التسجيل العقاري"، لافتة إلى أن "اضبارة العقار في التحفظ؛ كون المستمسكات المقدمة من قبل المشترين مزورة ولا توجد فيها قيود".وأضافت الدائرة في بيانها "إن المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادتين الحكميَّتين".