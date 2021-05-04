التربية تكشف حقيقة تلقيح الملاكات التربوية والطلبة اجباريا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن"الوزارة لم تتسلم أي إشعار رسمي من وزارة الصحة يقضي بتلقيح الملاكات التربوية أو الطلبة إجبارياً".وأضاف أنَّ "الوزارة تعمل على تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس خلال الدوام الحضوري"، مبينا: "وجود سيطرة على الموقف العام بالمدارس ، وهناك التزام كبير من قبل الملاكات بتطبيق الاجراءات الوقائية".وأشار إلى انَّ "المختصين بالوزارة والمدراء العامين يناقشون دورياً الموقف التربوي واثر جائحة كورونا فيه".