استقدام ضابط برتبة عميد بقضية مغالات في تجهيز حواجز كونكريتية

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام بحق ضباط يحمل رتبة عميد في مديرية شرطة المحافظة استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات.وتابعت الدائرة مبينة ان امر الاستقدام جاء على خليفة الدعوى الجزائية المتعلقة بوجود تلاعب ومغالات في عقد تجهيز حواجز كونكريتية لمديرية شرطة محافظة نينوى.وكانت الهيئة قد اعلنت عن اصدار الجهات القضائية 58 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر اذار الماضي، بينهم عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيراً أسبق، مبينة ان الاوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة واحلتها الى القضاء