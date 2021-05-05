التربية تصدر جدول بث الدروس اليومية للكورس الثاني

أصدرت وزارة التربية اليوم الأربعاء، جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية، وتضمنت وثيقة وردت للسومرية نيوز، جدول بث الدروس المباشرة (الكورس الثاني) على المحطة التربوية..