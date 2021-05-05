الاستخبارات تفشل محاولة تهريب نحو 600 رأس غنم في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن مهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والحد من عمليات التهريب التي تلحق ضررا بالاقتصاد والثروات الوطنية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من فوج استخبارات الفرقة باحباط عملية تهريب 592 راس غنم قادمة من الاقليم باتجاه مخمور في ساعة متأخرة من الليل"، مشيرة إلى "القبض على المهربين والعجلات والحمولة".وأضافت، "قد تم إحالة المتهمين للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".