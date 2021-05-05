حادث سير مروع يودي بحياة سائق وإصابة آخر في كربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من إسعاف سائق عجلة عسكرية وانتشال جثة سائق عجلة مدني بعد وقوع حادث مروري في منطقة عين تمر قرب قصر الاخيضر غربي محافظة كربلاء".وأشار البيان إلى أنه "استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني معدات الانقاذ وأجهزة القص والفصل الهيدروليكية لقص بدن العجلات المتصادمة وإخراج الضحايا من بين الحطام وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب وتسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".