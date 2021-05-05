الثقافة تكشف عن خطة لانعاش السياحة والاثار في ذي قار

وقال ناظم خلال حديثه لوسائل إعلام بينها السومرية، انه "بحث مع مدراء الدوائر المعنية والحكومة المحلية في ذي قار سبل تفعيل قطاع السياحة والاثار، بعد زيارة بابا الفاتيكان الى مدينة اور الاثرية، واستثمار زخم تلك الزيارة لتطوير هذه القطاعات".وأشار الى انه "ناقش مع الحكومة المحلية وضع اليات تقديم الخدمات للمحافظة في جميع القطاعات من خلال التعاون المشترك"، موضحا ان "هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها الى محافظة ذي قار من اجل مناقشة الافكار التي ستعمل عليها الوزارة في المستقبل القريب".