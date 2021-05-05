اعتقال متهمين يهربان الآثار بحوزتهما "مخطوطة" وسط بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن اعتقال متهمين اثنين يهربان الآثار بحوزتهما "مخطوطة" وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية تمكنت بعد نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة "الكرادة " ساحة الواثق من القاء القبض على متهمين يقومان بتهريب الاثار، صادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة النزاهة والمطلوبين وفق المادة (٤٤/ تهريب الاثار)".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهما (مخطوطة جلدية عليها كتابات ورسوم مختلفة باللون الذهبي يبلغ طولها حوالي اكثر من متر داخل علبة خضراء مرصعة بأحجار كريمة، كتاب تأريخي ذو اطار خشبي منقوش بالرموز التاريخية) تم تسليمهما الى جهة الطلب أصوليا".