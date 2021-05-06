التعليم تصدر بياناً بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على الرغم من متغيرات الظرف الصحي الطارئ فإن الوزارة ملتزمة وماضية بمراعاة توقيتات التقويم الجامعي في الدراسات الأولية والعليا "، مبينة أن الآلية المعتمدة في الدراسات العليا ستكون إلكترونية في أيام الحظر الشامل من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2020".