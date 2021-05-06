التعليم تصدر بياناً بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اعتماد آليات التعليم الإلكتروني في الدراسات الجامعية الأولية باستثناء المراحل المنتهية في كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض حيث تستمر دراستهم على وفق التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات التحصيل العلمي الحضوري في الجانب العملي على مدى يومين في الأسبوع.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على الرغم من متغيرات الظرف الصحي الطارئ فإن الوزارة ملتزمة وماضية بمراعاة توقيتات التقويم الجامعي في الدراسات الأولية والعليا "، مبينة أن الآلية المعتمدة في الدراسات العليا ستكون إلكترونية في أيام الحظر الشامل من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2020".