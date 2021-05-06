وفاة امر فوج بالشرطة الاتحادية نتيجة مضاعفات كورونا

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة امر فوج بالشرطة الاتحادية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "آمر فوج مغاوير اللواء الالي الثالث الفرقة الالية شرطة اتحادية المقدم محمد رضوان توفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".