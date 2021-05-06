حقوق الانسان تطالب التربية بتقليص مناهج السادس الاعدادي

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن انتشار فيروس "كورونا واجراءات الحظر الجزئي والكامل وقفت حائلا دون اكمال المناهج المقررة للمراحل المنتهية وخصوصا طلبة السادس الاعدادي".وأضاف الغراوي، أن "حياة الطلبة ومستقبلهم العلمي على المحك بسبب الجائحة وهذا يستدعي من وزارة التربية اتخاذ اجراءات عاجلة باعتماد درجة نصف السنة كمعدل نهائي لدخول الامتحانات مع تقليص المناهج الدراسية للمراحل المنتهية".وأكد عضو المفوضية، أن "هذا الاجراء يمكن ان يحفز الطلبة على دخول الامتحانات النهائية وهم متفائلين بما سيحققونه خلالها بعد الصعوبات الكبيرة التي لاقوها خلال العام الدراسي الحالي بالتعليم الحضوري ليوم واحد واعتماد الالكتروني لباقي الايام ومن ثم الغاء الاجراء الاول بسبب ارتفاع الاصابات بالفيروس في المدارس خلال الاشهر الماضية