الدفاع المدني ينقذ حقلاً للدواجن في قضاء بدرة بمحافظة واسط

يان للدفاع المدني ورد للسومرية نيوز، اكد ان فرق الدفاع المدني سيطرت على نيران اشتعلت داخل حقل للدواجن في قرية العبارة الواقعة في قضاء بدرة شرقي محافظة واسط .حيث طوقت وأخمدت وحجمت الاضرار الناتجة عنها فرق الدفاع المدني وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية .وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .