النزاهة تضبط مدير مصرف سابق بتهم الفساد المالي

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز" ان ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى المصرف الصناعي – الفرع الرئيس تمكنت بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير، من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص بمبلغٍ قدره (1,700,000,000) مليار دينار، موضحةً أن المعاملة تم ترويجها؛ لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ إلى المتهم (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق)وأضافت الدائرة أن المتهم الموقوف (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق) اعترف أثناء التحقيقات بتسلمه مبالغ ماليَّة؛ لقاء منح القروض لعددٍ من مقترضي المصرف، وبناءً على تلك الاعترافات؛ أذن قاضي التحقيق المختص بالانتقال إلى المصرف وضبط معاملات القروض المذكورة كافة.