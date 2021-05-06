عضو بالتربية النيابية: تخصيصات المحاضرين والإداريين مؤمنة لسنة كاملة

أكد عضو لجنة التربية النيابية النائب علي غركان الدلفي، اليوم الخميس، أن التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية مؤمنة لسنة كاملة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقال الدلفي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية مؤمنة لسنة كاملة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١".

واضاف البيان ان "رواتب المحاضرين والإداريين يجب أن تصرف بأثر رجعي اعتبارآ من بداية عام ٢٠٢١ وليس من تاريخ التعاقد لكونهم لديهم مباشرات قبل عام ٢٠٢١ وقدموا خدمة للمؤسسات التربوية لسنين٠