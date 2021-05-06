الجبهة التركمانية تصدر بيانا بشأن اعتداء حمايتها على شرطة كركوك

أصدرت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الخميس، بياناً بشأن اعتداء حمايتها على شرطة كركوك.

الدائرة الاعلامية للجبهة قالت في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، "تقدم الجبهة التركمانية العراقية خالص شكرها وتقديرها لموقف دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في احتواء الازمة التي حصلت يوم امس في محافظة كركوك بين بعض حمايات الجبهة التركمانية وبين منتسبي شرطة محافظة كركوك وحل الموضوع وفق السياقات القانونية".

واضاف، "تؤيد الجبهة التركمانية العراقية سيادة الدولة وتثمن جهود الاجهزة الامنية في فرض الامن والقانون وتدعو الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وقطع الطريق على المصطادين بالماء العكر .

وتابع ان "لكركوك خصوصيتها وتغليب صوت العقل والحكمة دور كبير في احتواء الازمات بدلا من المواقف التصعيدية التي لم ولن تنجح في محافظة كركوك".

واكد انه "تاكيدا لمنهجنا الثابت في احترام القانون وترك القضية للقضاء العراقي الذي نثق في عدالته فقد سلّم افراد الحماية انفسهم للقضاء لاكمال الاجراءات التحقيقية".

ودعا كافة الاطراف في المحافظة تركيز جهودها في محاربة العناصر الارهابية التي تتربص بالمحافظة شراً"، مثمناً دور قائد شرطة محافظة كركوك وكل من ساهم في تطويق الازمة واحتوائها".