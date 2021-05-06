الطيران المدني: الرحلات الجوية لن تتوقف خلال الحظر الشامل

أكدت سلطة الطيران المدني، الخميس، أن الرحلات الجوية لن تتوقف خلال أيام الحظر الشامل الذي سيبدأ من 12 الشهر الحالي ولغاية 22 منه، نافية عدم توفر طائرات في تركيا تقل الراغبين بالعودة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "لن يتم إيقاف الرحلات الجوية بين العراق والبلدان الاخرى خلال فترة الحظر الشامل".

وأضاف أن "سلطة الطيران المدني وجهت كتابا إلى قيادة عمليات بغداد من أجل استثناء المسافرين من الحظر، وهي بانتظار الإجابة عن ذلك".

وبشأن الحديث عن عدم توفر طائرات تقل العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا، أكد كاظم أن "ما يقال عن هكذا امر محض إشاعات"، مشيرا إلى أن "الرحلات المجدولة إلى تركيا ما تزال مستمرة وبشكل يومي ضمن الناقل الوطني".