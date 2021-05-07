ما حقيقة ظهور الصاروخ الصيني في سماء العراق

لكنّ الصورة في الحقيقة تعود للعام 2020 على أنها لجسم غريب ظهر في لسماء العراق، بحسب فريق تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس.ويظهر في الصورة جسم مضيء أحمر اللون في سماء داكنة، وجاء في التعليق المرافق: "عاجل… الآن الصاروخ الصيني، يمر من أجواء العراق عدة مرات قبل قليل، علماً أن وزنه 21 طناً".وذلك في إشارة إلى صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين الأسبوع الماضي، وأطلقت بواسطته وحدة "تيانهي" (التناغم السماوي) وهي أوّل المكوّنات الثلاثة لمحطّتها الفضائيّة "سي إس إس" في مدار الأرض.ونال المنشور مئات المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر.وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، بدأ تداول هذا المنشور تزامناً مع نشر وسائل إعلام عراقية وعربية خبراً عن مرور الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق العراق فجر الخميس.وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدّد مسبقاً أو تحترق وتتفتّت في غلاف الأرض. لكنّ الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة ويدور حالياً في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان أو زمان سقوط حطامه نحو الأرض.وبحسب علماء الفضاء والمؤسسات المتخصصة، من المحتمل أن يسقط الحطام على منطقة مأهولة، لكنّ الاحتمال الأكبر أن يسقط في مكان غير مأهول كالمحيطات التي تغطّي أكثر من ثلثي الأرض. كما أنّ جزءاً كبيراً من الحطام يحترق في الغلاف الجويّ ولا تصل إلاّ بعض القطع إلى الأرض.إلا أن الصورة المتداولة منشورة منذ أشهر ولا علاقة له بالصاروخ الصيني.فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى الصورة نفسها منشورة في مواقع عراقيّة بتاريخ 17 كانون الثاني 2020 على أنها لجسم غريب في سماء محافظة ذي قار العراقية.