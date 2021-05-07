وزارة النقل تحدد موعد الرحلة الثانية لاجلاء العالقين في الهند

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية الى الهند والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 9 أيار 2021 بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا".وتابع انه "على المسافرين الذين سيتم اجلاؤهم في الموعد المذكور أن يصطحبوا معهم فحص PCR الذي يثبت عدم اصابتهم بالوباء والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم الى الاراضي العراقية .وباشرت الخطوط الجوية العراقية قبل أيام قلائل بإجلاء أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في وجبة أولى.ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.