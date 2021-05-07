الأمن الوطني يطيح بمسؤول "وهمي" في وزارة النفط

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم".وبينت، أنه "خلال التحقيق معه تبين قيامه بالاحتيال على اكثر من ٣٥ مواطناً؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".ودعت الخلية، المواطنين إلى "التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية".