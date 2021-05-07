هددن بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط محاولات ابتزاز لنساء في محافظتين

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من احباط ٣ محاولات ابتزاز إلكتروني لفتيات، اثنان منها في محافظة الانبار والثالثة في محافظة كركوك".وأضافت أنها "استطاعت من مواجهة المبتزين الذين هددوا الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة بأدلة الإدانة، وتتخذ بحقهم الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بتأمين حسابات الفتيات الشخصية".