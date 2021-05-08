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التعليم العالي تصدر قرارا يخص الدراسات العليا..ماذا يتضمن

محليات

2021-05-08 | 04:29
التعليم العالي تصدر قرارا يخص الدراسات العليا..ماذا يتضمن
3,723 مشاهدة

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، قرارا يخص التقديم الى الدراسات العليا.

بيان لاعلام الوزارة ورد الى السومرية نيوز، ذكر انه مراعاة لظروف الحظر الشامل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021 ، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى الدراسات العليا حتى غاية 2021/6/13 وتعديل مدة تدقيق بيانات المتقدمين الى2021/6/17.

ونلفت عناية جميع المتقدمين الى أن موعد الامتحان التنافسي باق حسب التوقيت المحدد في ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020.
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