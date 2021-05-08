التعليم العالي تصدر قرارا يخص الدراسات العليا..ماذا يتضمن

بيان لاعلام الوزارة ورد الى السومرية نيوز، ذكر انه مراعاة لظروف الحظر الشامل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021 ، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى الدراسات العليا حتى غاية 2021/6/13 وتعديل مدة تدقيق بيانات المتقدمين الى2021/6/17.ونلفت عناية جميع المتقدمين الى أن موعد الامتحان التنافسي باق حسب التوقيت المحدد في ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020.