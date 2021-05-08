برلماني يطالب بصرف مستحقات الفلاحين فور تسليم محاصيلهم

طالب النائب المستقل منصور البعيجي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية بصرف مستحقات الفلاحين فور تسليمهم محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير الى مخازن سايلوات وزارة التجارة وبدون تاخير.

وقال البعيجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاموال المخصصة للفلاحين ضمنت في موازنة العام الحالي التي تم التصويت عليها داخل مجلس النواب وقد دخلت حيز التنفيذ لذلك لايوجد سبب لتاخير صرف مستحقات الفلاحين بعد تسليمهم محاصيلهم للدولة".

واضاف ان "القطاع الزراعي من اهم القطاعات في البلد بعد قطاع النفط والذي يحتم على الحكومة ان تقدم الدعم الكامل له للنهوض به من خلال دعم الفلاح العراقي وتوفير كل مايحتاجة لتطوير الزراعة خصوصا بعد الطفرة النوعية التي حققتها الزراعة في بلدنا وتوفير السلة الغذائية الكاملة لشعبنا".

وتابع ان "الدعم المتواصل للقطاع الزراعي والفلاح سيحقق طفرة نوعية كبيرة بالزراعة العراقية"، مبينا: "سنعمل على تصدير محاصيلنا الزراعية ونقطع الاستيراد الامر الذي يتطلب من الحكومة العراقية ان تدعم الفلاح وتلبي كافة احتياجتة من اجل تصوير القطاع الزراعي في البلد اسوة في البلدان المجاورة لبلدنا".