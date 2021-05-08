حريق داخل معمل يحتوي اسطوانات أوكسجين وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل للأعمال الحديدية ومكائن التخريم CNC بمساحة 300 متر مشيد من ألواح الچبنكو يحتوي على كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين للاستخدام الصناعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد".وبحسب البيان، فإن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت الخطر عن أسطوانات الأوكسجين تحسباً لإنفجارها بفعل الحرارة، واخمدت الحادث بعد تنفيذها عمليات الاقتحام المباشر وانهت الحريق بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وبينت المديرية، أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل نقطة كهربائية اشتعلت النيران بادئ الامر".