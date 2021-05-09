توجيه جديد من الرشيد بشأن مستحقات المكاتب واستلام "رسوم" المنتجات النفطية

وجه مدير مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، اليوم الاحد، بتخصيص عدد من فروع المصرف لفتح ابوابها يوم السبت من كل اسبوع.
المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فتح الفروع جاء لاجل تقديم دفع مستحقات المكاتب (المنافذ) واستلام سفاتج المنتجات النفطية، علما ان الفروع هي
- بغداد( البياع / اليرموك/ثورة العشرين / الامام الاعظم )
- بابل فرع (الحلة)
- كربلاء(الحسين)
- النجف (الروضة)
- الديوانية ( الفرات)
- المثنى ( السماوة)
- واسط(واسط)
- ميسان ( الكرامة)
- التاميم( ١ حزيران)
- ذي قار ( اريدو)
- البصرة ( الزبير/ القرنة /شارع الثوره)
- الانبار ( حديثة/ هيت/ عامرية الفلوجة)
- صلاح الدين( شيشين/ سامراء)
- ديالى ( اشنونا / خانقين)
- نينوى (الجزيرة)