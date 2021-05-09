الموارد المائية تحدد موعد ارتفاع منسوب نهر دجلة وتؤشر "تجاوزات"

حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، موعد ارتفاع منسوب نهر دجلة، فيما أشرت وجود تجاوزات من قبل بعض الفلاحين على النهر.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "انخفاض نهر دجلة بالفترة الحالية هو متعارف اليه بكل عام بسبب الزراعات الصيفية"، مبينا ان "هناك خطة لاعادة منسوب المياه في نهر دجلة كما كان في السابق".

واضاف رشيد ان "نهر سيروان في محافظة ديالى يعاني من نقص واضح بسبب تقليل تدفق المياه من قبل الجارة إيران رغم الدعوات العراقية من قبل الوزارة بشأن وضع حد للجانب الإيراني لكن لم ترد الحكومة الإيرانية بشي حتى الآن ما يتطلب من وزارة الخارجية ببدء التفاوضات والحديث من إيران بشأن توزيع المياه بين البلدين".

وتابع ان " الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 %"، لافتا الى انه "في حال وجود فيضانات يجب أن يتم التشاور بين إيران وتركيا لتوزيع المياه بشكل متساوي حتى لا يتضرر العراق".

واوضح انه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم ارتفاع منسوب نهر دجلة"، مشيرا الى ان "هناك تجاوزات من قبل بعض الفلاحين على نهر دجلة، بالإضافة إلى وجود تجاوزات ومخلفات تسهم بتقليل منسوب نهر دجلة".

واكمل الوزير: "نحن الآن في سنة انتخابية حرجة وهناك ضغط على الوزارة وعلى كوادرها لتحقيق مصالح شخصية من قبل جهات سياسية بمنع الزراعة الصيفية لتقليل من جفاف النهر".