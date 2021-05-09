الزراعة تقدم موعد استلام بذور الحنطة والشعير للموسم الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "ترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للبذور لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بإنتاج واستلام بذور الرتب العليا لمحصولي الحنطة والشعير وتقرر المباشرة بالاستلام اعتبارا من 2021/5/11، فضلاً عن عمليات حصاد وتسويق هذين المحصولين من أجل إنجاح الخطة الزراعية للموسم الزراعي".وأكد الخفاجي، على "معالجة المعوقات خلال الموسم الزراعي الماضي وبما يخدم إنجاح وتنفيذ الخطة الزراعية الموضوعة وتسهيل عملية الحصاد والاستلام لكميات المسوقة من قبل الفلاحين والمزارعين".واشار البيان الى "تصويت المجلس على أن يكون موعد استلام بذور الرتب العليا يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/11 للمحافظات الوسطى والجنوبية، فيما يكون الموعد في المحافظات الغربية والشمالية يوم2021/5/23"، مؤكدا على "استحصال الموافقات لاستثناء الفلاحين والمزارعين خلال عمليات الحصاد والتسويق من الحظر الشامل".