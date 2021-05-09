حقوق الإنسان تعزو عودة مسلسل اغتيالات الناشطين لـ"فشل المنظومة الأمنية"

وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تدين حادثة الاغتيال للناشط المدني إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء المقدسة، والتي جاءت استكمالًا لمسلسل الاغتيالات ضد الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة"، مؤكدة "وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية".وطالبت المفوضية، القائد العام للقوات المسلحة "باتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية الناشطين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي وان تكون التحقيقات عاجلة وتعلن للرأي العام بشكل مباشر، وان لا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي (رحمه الله)".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مقتل الناشط المدني إيهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.