الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما داخل معمل للعصائر في بغداد

بيان للدفاع المدني ورد للسومرية نيوز" ذكر ان الحريق اندلع فجر هذا اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة فجرا واستمرت عمليات الاخماد الى الساعة التاسعة صباحاً حيث طوقت فرق الدفاع المدني خلالها النيران التي اشتعلت داخل كميات هائلة من الكارتون وسكيبات خشبية داخل المعمل المشيد من طابقين بمساحة 2500 متر مربع وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق .وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .