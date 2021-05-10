تفاصيل جديدة عن منحة الصحفيين والفنانين والادباء

وقال الكيكي في تصريحات صحفية إنه سيتم اعداد آلية جديدة لصرف منحة الصحفيين والفنانين والادباء المدرجة ضمن موازنة2021 والمقرر توزيعها خلال العام الحالي".وتابع ان تضمين اسماء المستحقين للمنحة سيتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار وتخويل نقابات الفنانين والادباء والصحفيين في اعداد الاسماء باشراف من الوزارة واللجنة النيابية لتحقيق الشفافية وشمول المستحقين الحقيقيين بها".وأشار الكيكي الى ان آلية الشمول بالمنحة ستكون ضمن جملة من المعايير، لكن المبلغ للمشمولين قد يتم تخفيضه لاكثر من 500 ألف دينار لعدم كفاية المبالغ المخصصة، اي ان المنحة التي ستوزع تقل عن المليون دينار على عكس آلية التوزيع السابقة للاعوام الماضية".