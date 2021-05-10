القضاء وهيئة الاستثمار يعقدان ورشة عمل مشتركة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، افتتح ورشة عمل مشتركة نظمها معهد التطوير القضائي حضرها السادة القضاة المختصين والكادر المعني في هيئة الاستثمار، بحضور رئيسة هيئة الاستثمار سهى داود النجار ونائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس الخفاجي".واضاف ان "الحاضرين ناقشوا اليات معالجة حالات منح الاجازات الاستثمارية بشكل مخالف للقانون والمشاريع غير المنفذة بموجب تلك الاجازات والغاؤها".