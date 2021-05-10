ذي قار.. وصول لقاح فايزر للمنافذ التلقيحية

اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن وصول لقاح فايزر للمنافذ التلقيحية في مستشفيات الحسين التعليمي والشطرة وسوق الشيوخ.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "3510 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا وصلت للمنافذ التلقيحية وتحديدا في مستشفى الحسين التعليمي و مستشفى الشطرة العام وسوق الشيوخ".



في السياق، قال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، حازم تركي، ان "المنافذ التلقيحية في مستشفيات الامام الحسين التعليمي و الشطرة وسوق الشيوخ باشرت باعطاء اللقاح للمسجلين في الموقع الالكتروني"، مشيرا الى ان" حصت كل مستشفى هي 1170 جرعة".