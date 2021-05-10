كربلاء تبدأ بتطبيق حظر التجوال الشامل وبابل تطلب الاستثناء

وقالت قيادة شرطة كربلاء، في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لمقرارات خلية الازمة في محافظة كربلاء المقدسة عقد في مبنى قيادة شرطة كربلاء الاجتماع الأمني الموسع بحضور قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني وممثلي الأجهزة الأمنية وآمري القواطع، حيث تم التأكيد على تشديد الإجراءات الأمنية اعتبارا من هذا اليوم الاثنين الساعة (الثامنة مساء) نظراً لأرتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا".في السياق، وجه محافظ بابل، حسن السرياوي، اليوم الإثنين، طلباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإستثناء المحافظة من حظر التجوال الشامل عازياً السبب "لوجود ضرورة تتمثل بفتح المحال التجارية والمزارات الكبيرة في المحافظة، وبسبب تزايد أعداد الناس المتبضعين والزائرين، ولغرض مراعاة ذوي الدخل المحدود".وكان محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، ومحافظ النجف لؤي الياسري، قد طالبا اليوم الاثنين، باستثناء محافظتهما من الحظر الشامل.ومن المقرر أن يبدأ العمل بحظر التجوال الشامل بعد غد الأربعاء ولمدة 10 أيام.