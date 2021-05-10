اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن انقاذ ثلاثة اشخاص من "مصعد معطل" بمستشفى شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني نجحت من إخراج ثلاثة اشخاص بسلام بعد ان تعطل مصعد في مستشفى الكاظمية التعليمي في منطقة الكاظمية".

وأضافت أن "فرق انقاذ الدفاع المدني هرعت الى موقع المستشفى بغضون دقائق وعهدت فور وصولها الى استخدم معدات الانقاذ من اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية من اجل تأمين فتح بوابات المصعد بشكل امن واخراج الأشخاص الثلاثة المحتجزين بصحة جيدة"، مؤكدة أن فرقها "انهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".