اتلاف 21 طن من حليب الاطفال منتهي الصلاحية في كربلاء المقدسة

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحر أحمد ساجت العبودي في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن فرق الرقابة الصحية وأثناء قيامها بجولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الجريمة المنظمة ، وجهاز الأمن الوطني ، تمكنت من وضع اليد على ( 21 ) أطنان من مادة حليب الأطفال علامة هيب ( ألماني المنشا ) "، حيث تم ضبطها في أحد المخازن ( المتخفية ) عن أنظار الشعبة".وأضاف تم حجز الكمية بعد التأكد من إنها غير صالحة للإستهلاك البشري ، كونها مُنتهية الصلاحية، ومن ثم إتلافها في مواقع الطمر الصحي بموجب نظام الأغذية رقم ( 4 ) لسنة 2011 ، وحسب قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة ، كما تم غلق المخزن ، كونه يمارس العمل دون الحصول على الموافقات القانونية المتعلقة بالاجازة الصحية ".