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الزراعة تقر خطتها الصيفية بتقليص المساحات ومنع انتاج بعض المحاصيل

محليات

2021-05-11 | 03:34
الزراعة تقر خطتها الصيفية بتقليص المساحات ومنع انتاج بعض المحاصيل
2,477 مشاهدة

أعلنت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، عن إقرار الخطة الزراعية الصيفية ،فيما أفصحت عن المساحة المعدة للزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت بأعضائها كافة من أجل مناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي٢٠٢١ والبالغة ١٩٨١٩٨١ دونماً".

وأوضح أن الاجتماع ناقش إمكانية إقرار المساحات المروية المقترحة من قبل وزارة الزراعة كأنهار ومشاريع إروائية، وبعد اجتماعات متواصلة تم خلالها تسليم الأقراص المدمجة لكل المساحات المقترح زراعتها من قبل مديريات الزراعة، وخلصت الاجتماعات الى بيان إيضاح وزارة الموارد المائية بأن الخزين المائي الحالي في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات الخطة الصيفية المقترحة
".
وأضاف أنه "بناء على ما عرضته الوزارتان فقد جرى الاتفاق بتحديد المساحات الكلية المشمولة بالإرواء للموسم الصيفي والبالغة ١٨٦١٥٨٧ دونماً بضمنها ٣٩٦٦٥٠ دونماً تزرع بمحصول الشلب على حوض الفرات موزعة على محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى وذي قار ( ودائرة البحوث الزراعية على نهر الفرات)، مشيراً الى أنه "نظراً لانخفاض مناسيب المياه في سد حمرين نتيجة قلة الإيرادات المائية، فإن الخطة الزراعية في محافظة ديالى تقتصر على تأمين المياه للزراعة البستنية حصراً، كما تم منع زراعة محصول الشلب على حوض نهر دجلة والغراف".

ولفت الى أن "الوزارتين أكدتا على منع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات واسط وميسان البصرة وديالى وذي قار، مؤكدين على التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية حصراً، وحملت الوزارتان المتجاوزين المسؤولية جراء تجاوزهم، كما أن الوزارتين غير ملزمتين وغيرمسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بشأن التعويض في حالة حدوث اي مخالفة".

ودعا النايف، "الجميع الى الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من اجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين.
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