القضاء: تصديق اقوال متهم يعالج مرضى كورونا بدون موافقات رسمية

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز" أن محكمة تحقيق السماوة اتخذت الاجراءات التحقيقية بحق المتهم وفقا لاحكام المادة 368 من قانون العقوبات كونه اقدم على علاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب ومن دون الحصول على موافقات رسميةوأضاف البيان أن المتهم كان يقوم بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحته الشخصية باسم (علي الموالي) دون مراعاة للاجراءات الوقائية".