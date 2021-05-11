ضبط شهادة منشأ مزورة لـ(21) عجلة في منفذ طريبيل الحدودي

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء ومن خلال مهامها بالتدقيق الإلكتروني للوثائق ضبطت تزوير شهادة المنشأ والفاتورة التجارية لــ(21) عجلة في منفذ طريبيل الحدودي.





بيان للهيئة ورد الى السومرية نيوز" ذكر ان منتسبي المنفذ تمكنوا من ضبط ٢١ عجلة (قوة محرك) خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري وذلك لوجود تزوير في شهادة المنشأ والفاتورة بعد تدقيقها بالمنصه الالكترونية المعدة من قبل هيئتنا ، حيث تم تنظيم محضر ضبط بالعجلات والمعاملات الكمركية وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.