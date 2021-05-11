التربية تنوه بشأن "الدروس الإلكترونية" خلال الحظر الشامل

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن الدروس الإلكترونية مستمرة خلال فترة الحظر الشامل، فيما أشار إلى أنه يستثنى منها أيام عيد الفطر المبارك.



وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "التعليم الإلكتروني سيستمر خلال فترة الحظر الشامل لأنها ليست مناسبة، وبالتالي يستطيع المعلم أن يقدم دروسه إلى الطلبة، لاسيما وأنها إلكترونية، بالتالي لن تؤثر على الطلبة"، مبيناً أنه "يستثنى من هذه الدروس أيام عيد الفطر المبارك".

وأضاف أن "التعليم الإلكتروني الهدف منه مساعدة الطلبة على تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد، والاستمرار بالعملية التعليمية".