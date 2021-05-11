المرور العامة تصدر بياناً بشأن الحظر الشامل

أصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، بياناً بشأن الحظر الشامل الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مؤكدة أن الاستثناء لمن يمتلك باج العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام بمديرية المرور العميد حيدر كريم في البيان، إنه "التزاماً باجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تشديد المحاسبة على المخالفين لبيان رقم 1 لسنة 2021 المتضمن فرض الغرامة 100 الف دينار على كل من يخالف الاجراءات، سيتم التنسيق العالي بين القوى الماسكة للارض مع قيادة العمليات المشتركة للحد من التنقل للاشخاص للمستثنين وغير المستثنين من الحظر".

وأضاف أن "الاستثناء لمن يمتلك باج العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً"، مشيراً الى أن "الغلق سيكون لبعض الطرق والجسور باستثناء جسري المثنى والرشيد، وفي حال الحاجة الى تغيير في الخطة سيتم الاعلان عنها".

ولفت الى أنه تم "التأكيد على جميع المفارز مراعاة الحالات الانسانية كالمريض او المسافر بالاضافة الى تسهيل مرور المواد الغذائية"، مشدداً بالقول "لن يكون هناك غلقاً تاماً بالكتل الكونكريتية لاي منطقة فهناك طرق للدخول والخروج".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حظر شامل للتجوال لمدة عشرة أيام بدءاً من يوم غد الاربعاء ولغاية 22 من الشهر الجاري، ضمن اجراءات الحكومة للحد من اصابات فايروس كورونا.