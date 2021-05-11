بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقاً وسط كربلاء

قطع متظاهرون في كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، طريقاً وسط المحافظة.

وطالب المتظاهرون، بحسب مصدر أمني، بالكشف عن قتلة الناشط المدني "ايهاب الوزني" الذي قتل على يد مسلحين في كربلاء قبل أيام. وادناه صور المتظاهرين..